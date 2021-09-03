法國和波續不勝 麥巴比近6仗啞火

荷蘭逼和挪威 尹戈爾首戰無緣奏凱

此役是法國隊在9周前於歐洲國家盃16強，爆冷被瑞士隊淘汰後的首仗，惟仍無法取得近4仗以來首勝。波斯尼亞隊箭頭迪斯高在36分鐘先拔頭籌，法國隊鋒將基沙文3分鐘後頂入扳平。51分鐘，法國守將祖利斯古迪因粗野攔截敵衛哥拉辛拿斯直接領紅，兩軍最終各一言和完場。

法國隊主帥迪甘斯說：「我軍以寡敵眾後，明顯變得很難踢。未來兩仗須以全取6分為目標。」法軍暫於D組4戰得8分領前，多下仗對手烏克蘭隊4分。另外，基利安麥巴比曾在上半場窄位怒射中柱，自6月初友賽勝威爾斯隊後，近6仗忘帶射門鞋。

荷蘭隊作客挪威隊一役，主隊由中鋒艾寧夏蘭特於20分鐘快敵衛華基爾雲迪積克一步射入，但荷蘭中場卡拉臣於36分鐘追平1：1完場，令第3次入主「橙軍」的尹戈爾未能旗開得勝，這名70歲老帥說：「麾下太大意了。這支國家隊不屬世界級。」荷蘭隊賽後4戰得7分列次席，與黑山隊和挪威隊落後「一哥」土耳其1分。