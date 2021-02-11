C朗111球膺國際賽入球王 兩頭槌助葡軍世盃外割愛 超戴伊寫歷史

C朗的曼聯隊友中場般奴費南迪斯，昨於14分鐘為葡萄牙隊博得12碼，C朗操刀卻被愛爾蘭隊的19歲門將巴斯奴撲出，更在完半場前被敵衛艾根接頂入先落後。葡軍下半場先後有5個調動，終在89分鐘藉最後一個入替球員干卡路古亞迪斯，於右路傳中予C朗頂入扳平。補時6分鐘，這名36歲老將又獲另一後備兵祖奧馬里奧傳中，頂入個人歷來第33個世盃外圍賽入球，助葡軍反勝2：1完場。

紀錄獨一無二 稱返曼聯添動力

C朗成為歷來7713場世盃外圍賽中，首個在89分鐘後連入兩球助國家隊反勝的球員，愛爾蘭隊則是被他破門的第45支國家隊。葡軍賽後在A組4戰得10分，分別領前少踢1場的次席塞爾維亞隊與第3的盧森堡隊3及4分，愛爾蘭隊與阿塞拜疆隊同樣3戰未響勝鼓。

C朗昨仗除了第180次為葡軍披甲、追平西班牙隊名將沙治奧拉莫斯的歐洲上陣紀錄外，也為葡軍累積攻入111球，趕過109球的伊朗名宿戴伊，獨佔國際賽入球王榮銜。C朗說：「這紀錄屬於我，它是獨一無二的。我極之開心，不單由於這個紀錄，而且是國家隊能夠反勝。我的比賽動力部分來自回歸曼聯，我為能回家感到快樂。」主帥費蘭度山度士亦稱讚C朗道：「他的表現總像偉大的球員。球隊縱使比賽得不順利，但他總能找到解決方法。」

脫球衣領黃下仗停賽 或提早返英備戰

然而，C朗因取得昨仗第2個入球後脫去球衣慶祝被罰黃牌，將因累積黃牌而無緣下周二世盃外作客阿塞拜疆隊，若他又缺席周六作客友賽卡塔爾隊，便代表他可提早向曼聯歸隊，備戰下周六英超迎戰紐卡素的「地標」戰。

（世盃外消息）