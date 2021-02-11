9將憂返英隔離拒徵召 森巴兵向FIFA投訴勢處分

三獅征匈國 辛祖操練受傷恐缺陣

巴西隊將在今個國際賽期出戰3場世盃外圍賽，包括明早作客智利隊，下周一主場大戰阿根廷隊，以及下周五迎戰秘魯隊。惟陣中有多名英超兵的「森巴軍團」，因英國政府將巴西列為疫情紅色警示名單，赴當地後返英必須隔離10日，令球員難以出戰未來至少兩輪英超，因此有9名在英超效力的巴西兵選擇拒絕徵召，包括曼城前鋒加比爾捷西斯與門將艾達臣摩拉斯，以及利物浦前鋒羅拔圖法明奴等，意味巴西隊將在未來這3仗失去大部分主力。對此，巴西足總昨表明將向FIFA投訴，而選擇避戰的球員亦面臨處分。

世盃外歐洲區方面，在I組3戰全勝居首的英格蘭隊，明晨作客匈牙利隊，「三獅」主帥修夫基昨透露，曼聯翼鋒查頓辛祖昨於操練時受傷，雖料傷勢無礙，但是役仍上陣成疑。而在J組僅列第3的德國隊，昨證實前鋒湯馬士梅拿及門將紐亞同告因傷，避戰明晨作客列支敦士登隊。

至於世盃外亞洲區今晚亦展開第3圈的12強賽，身處B組的中國隊將在卡塔爾的中立場惡鬥澳洲隊，同組勁旅日本隊則於主場面對阿曼隊。B組方面，有熱刺射手孫興慜領銜的韓國隊，將迎伊拉克隊爭響頭炮。