朗平離中國女排 回巢領軍8年無愧

東奧出局留憾冀交棒

朗平昨在公開信證實離任，亦承認東奧出局留憾，但領軍8年來「竭盡全力，鞠躬盡瘁，無愧於心」，又透露在去年領軍集訓備戰東奧時，未能送別母親，卸任後將到蘇州拜祭。「女長城」主將李盈瑩在社交平台感謝郎平，新華社評論文章更稱「成就令人欽佩」。

郎平球員生涯曾領中國女排奪得1984年洛杉磯奧運金牌，退役後轉任教練，在1995年執教中國女排，但3年後因健康問題離隊，其後遠赴意大利執教摩德納等勁旅，2005年接任美國女排主帥，領軍在2008年北京奧運奪得銀牌。2013年，郎平宣布接替俞覺敏重掌「女長城」，任內稱霸2015及2019年世界盃，並在2016年里約熱內盧奧運奪金，這名前國手稱飽受傷患困擾，恐未能勝任教練職務。在剛結束的東京奧運，郎平再領「女長城」出征，惟分組賽2勝3負無緣8強，更寫下球隊在奧運最差成績。

朱婷手傷未癒 全運上陣成疑

另據中國傳媒報道，將領河南隊出戰全運的中國女排星將朱婷，會出任代表團持旗手，但能否在比賽上陣仍是未知之數。據報朱婷的手腕傷患未痊癒，出戰東奧後更惡化，目前正接受檢查。