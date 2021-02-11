英超斥128億增兵 少去夏支出一成

羅馬淨支出第三高

暫列英超榜尾的阿仙奴，昨外借比利連等3將後，再簽入日本國腳後衛富安健洋，今夏斥資近1.5億鎊（約16億港元）收購6名球員，成為這次轉會窗支出最多的球會。曼聯則以1.26億鎊（約13.4億港元）居次，包括昨晨正式落實基斯坦奴朗拿度（C朗）加盟，但續未揭曉其號碼，報道指他重穿7號需得隊友卡雲尼及賽會同意，一旦成事，會方將接受已購入卡雲尼今季戰衣的球迷退貨。

曼城與車路士的轉會支出同突破1億鎊，藍月新兵基亞利殊力壓盧卡古成為今夏「標王」。惟扣除轉會收入後，淨支出第三高的是有名帥摩連奴上任的羅馬，另一意甲球隊國際米蘭則套現最多。

保定自由身投里昂

至於以聯賽計，五大聯賽只有德甲球會轉會支出上升，反映疫情對球市影響未散，比利時甲組聯賽則爆冷排銷售榜第6及支出榜第7。各大球會現仍可從自由身市場增兵補強，科特迪瓦籍後衛奧里亞昨被熱刺解約後要待業。英格蘭前國腳中場韋舒亞正在意乙球會科莫跟操；拜仁慕尼黑前主力謝路美保定則在轉會窗關閉後加盟里昂。