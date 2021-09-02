蝕讓基沙文 巴塞淪輸家 關窗前四折售予馬體會 皇馬或明年初預簽麥巴比

馬體會斟介基沙文回巢，條款為先付全額薪金借用一年，據報明年需強制以4000萬歐元收購，較這名30歲法國隊前鋒前年轉會巴塞時的1.2億歐元身價大幅貶值。基沙文網上撰文告別時，暗示近兩季表現未配得上高價：「我已為這件球衣付出所有，帶着失落離開是因為無法再感受主場的打氣聲。」在基沙文回歸前，馬體會昨晨亦外借近季失去正選的沙奧尼古斯，從英超的車路士收到500萬歐元借用費及騰出薪酬空間，「藍戰士」明夏可用不多於4000萬歐元（約3.67億港元）買斷這名中場。沙奧昨在一個網台承認，離開是因為主帥施蒙尼無法安排他在訓練中任進攻中場：「過去3季都被要求在不同位置比賽，但教練需為球隊整體作決定，我的球員生涯也欠他很多……車路士承諾可讓我回歸這位置，提供一個走出舒適圈的機會。」

尼古斯上車 巴塞借盧克迪莊

有報道指馬體會曾提出以箭頭祖奧菲歷斯交換基沙文，但巴塞最終選擇借用西維爾中鋒盧克迪莊。如何以現有人腳配合新「10號仔」安素法迪、中場天才柏迪，從而打出高效的傳控足球，對主帥朗奴高文而言會是艱難任務。巴塞同時公布副隊長布斯基斯及佐迪艾巴同意減薪，助迪莊及另一新兵阿古路在西甲註冊。皇馬則以約3000萬歐元（約2.75億港元）價錢，購入法甲隊雷恩新星卡馬雲加，令後者成為今夏20歲以下球員「標王」，季初有望把握莫迪歷等受傷獲得上陣機會，而升班馬華歷簡奴亦收購馬體會前射手法卡奧。

PSG防守補強挑戰歐聯冠軍

另一方面，PSG煞科日以700萬歐元，由士砵亭借入新晉左後衛紐奴文迪斯，後備翼鋒沙拉比亞則外借，加上早前高價收購國際米蘭右翼衛阿舒拉夫，原有班底較弱的邊線防守明顯補強。這支法甲豪門今夏亦免轉會費簽入美斯、沙治奧拉莫斯、韋拿杜姆等歐戰勁敵主力，牌面上絕對可再挑戰歐聯冠軍。惟麥巴比據報再拒絕PSG最新一次續約兩年請求，皇馬會在明年1月嘗試免轉會費預簽他，現時雙方未有協議。法國《隊報》稱麥巴比原本樂意留隊1年，與美斯及尼馬合組三叉戟，但因與體育總監及班主關係緊張，如今去意已決，PSG明夏幾可肯定人財兩失。

（轉會消息）