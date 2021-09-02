「輪椅界李宗偉」陳浩源誓響頭炮 首征奧劍指金牌

羽毛球今屆首登殘奧殿堂，36歲的陳浩源早於6月挾世界排名第2入圍，在社交網報喜時自覺好比「李宗偉」，多年來默默挑戰「輪椅界的林丹」。他所說的是WH2級世界一哥金正俊，這個韓國隊名將壟斷近4屆男單世界冠軍，陳浩源近兩年卻在巡迴賽對戰中取勝，成為世上唯一曾擊敗他的球手。二人同樣是因車禍截肢，年長7歲的金正俊位處A組，陳浩源今日則挾首個殘奧羽毛球港將身分，在C組對陣法國隊選手Thomas Jakobs。

陳浩源賽前表明達成入圍殘奧的夢想後，下一目標是衝擊金牌再寫歷史。他與金正俊的瑜亮之爭或待淘汰賽才能上演，當下盼望先在小組賽做好自己，爭取首名出線8強：「之前曾到東京同一場館比賽，這次抵埗後適應不錯，加上梁育榮為港奪得銅牌，既振奮了我的鬥心，亦減輕了爭牌壓力，希望在第一場打出水準。」隊友朱文佳今午亦會在短肢組SH6級男單上場，在A組首仗與英國隊球手爭響頭炮。