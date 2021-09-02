梁育榮摘銅 助教愛妻親手掛牌 五朝元老集齊三色獎牌 帶淚感激家人

銅牌戰奠勝球險挫國手

與妻相愛十載 並肩走過人生高低

「五朝元老」梁育榮前晚於4強以一分飲恨，衛冕夢碎後落入昨早的BC4級銅牌戰，開局重拾水準以4：0領先，但其後兩局被中國隊的應屆亞殘運冠軍鄭遠森先後取兩分。這名港將被追平後頂住壓力，壓軸一局拋出紅球緊貼白球，終憑這最後一球奠定勝局，一聲激動歡呼掃走連日來狀態不穩的鬱結。自乒乓小將王婷莛上周六奪銅開齋後，梁育榮終能為港隊再添銅牌。個人征戰5屆累積3金1銀1銅，這次與他一同踏上頒獎台的，卻多了成婚近3年的太太施珊珊。今屆殘奧因應疫情，不會由嘉賓親自頒獎，換成身兼助教的珊珊為他掛上獎牌。

患有先天性多發性關節彎曲的梁育榮，自2003年加入硬地滾球港隊，翌年即於雅典連奪個人及雙人賽金牌，惟2008年在北京奧運個人賽決賽大熱倒灶，令他陷入低谷，返港後重投文職工作，邂逅新同事珊珊成為人生轉捩點。他苦苦追求兩年多，又力邀對方到港隊當義工，終在2011年打動芳心，自此以情侶檔征戰國際賽場。

2018年亞殘運，梁育榮意外地於小組賽止步，從印尼回港後與珊珊「拉埋天窗」，今屆是首次以夫妻身分一同征奧。訓練時執波、比賽時擔當「跟得夫人」，珊珊曾經說過看似是照顧丈夫，其實自己才是被照顧的一方，從前眼見伴侶工作與訓練兩邊走，更覺另一半韌力驚人。相伴走過人生高低，珊珊昨日見證汗與淚換來的銅牌，賽後繼續站在輪椅背後默默支持，梁育榮此時發表愛的宣言，更一度激動得眼泛淚光：「感激家人無時無刻的支持，特別是要多謝太太，場內場外幫了我很多，日常生活也是，一直支持我。去到我這個年紀，仍能打入個人賽4強已好開心，沒有事情是不可能的，只要有夢想、恆心、努力，都會做到想做的。」

今轉戰雙人賽 任國芬百米初賽止步

港隊疫下近兩年無法出征，梁育榮在首項大賽即迎來殘奧，亦不忘答謝幕後團隊：「感激教練團隊，總教練郭生（郭克榮）付出了很多，花很多時間研究練習模式，分析應付不同對手的打法，亦要多謝隊友到場打氣，還有香港市民看直播支持。」

這對體壇夫婦離開個人賽頒獎台後，便埋首為今早展開的雙人賽備戰。梁育榮將伙拍劉慧茵及黃君恒，在B組首仗遇上東道主日本隊，下午轉戰哥倫比亞隊爭取連勝，力求增添本錢打入4強，再在周六上演的決賽劍指金牌，以彌補個人賽無緣衛冕之憾。

而24歲跑手任國芬昨在女子T36級100米跑初賽，雖做出16.15秒的個人今季最佳時間，但只列小組第5及總成績第10，與200米跑一樣未能繼上屆後再闖決賽。

明報記者