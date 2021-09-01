C朗成魔獻恩師費格遜 稱曼聯佔心中特殊地位 世盃外劍指入球紀錄

C朗昨已隨葡萄牙隊操練，完成重返曼聯手續後似乎心情大好，有球迷在操練場外等候，他亦罕有地打開座駕車窗與多名小球迷合照。曼聯與祖雲達斯昨先後公布完成C朗轉會，曼聯表示C朗簽約兩年附帶一年續約條款；祖雲在聲明披露，轉會費為1500萬歐元（約1.38億港元）加800萬歐元浮動條款，而1500萬歐元將分5年收取。祖雲同時落實從愛華頓簽回21歲意籍前鋒摩斯堅恩，借用兩年的費用為700萬歐元，並有優先買斷條款。

祖雲分期收1.38億轉會費 借堅恩代替

C朗明晨在世盃外帶領葡萄牙隊迎戰愛爾蘭隊，除了將與準曼聯隊友般奴費南迪斯合作，今仗若取得入球，便會以110球突破與伊朗隊名宿戴伊一同保持的最多國際賽入球紀錄。這名36歲球星亦在曼聯官網首就轉會開腔，表示曼聯在他心中一直有特殊地位，期待為球會取得一個非常成功的球季。C朗相隔12年回歸曼聯，其後再於社交網發文，稱回到度過難忘歲月的曼聯就像夢想成真：「過去即使作為對手重返奧脫福球場，也能感受到場內球迷對我的支持和尊重。我的首個聯賽、盃賽和歐聯冠軍、首次獲國家隊徵召、首個金靴獎和金球獎，這些都是我和紅魔之間特別聯繫中產生。」他在文末特別提及恩師費格遜：「費爵爺，這一切都是獻給你的。」C朗戰畢3場國際賽後便會向曼聯報到，預計下周六在英超主場對紐卡素登場。

占士離隊在即 C朗或破例重披7號

至於C朗在曼聯能否重披7號球衣，似乎或有轉機。曼聯翼鋒丹尼爾占士將隨威爾斯隊，準備明晨作客友賽芬蘭隊，據報他將以3000萬鎊（約3.2億港元）轉投列斯聯，英國《電訊報》報道，只待現時曼聯7號球衣持有者卡雲尼答允及英超賽會「特例」批准，C朗便可穿回7號球衣，卡雲尼則會接手丹尼爾占士的號碼，改披在烏拉圭國家隊常穿的21號球衣，但仍有待官方落實。