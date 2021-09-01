梅利負特薛斯柏斯 質疑中途離場出術

特薛斯柏斯闖次圈 否認違規

23歲的希臘籍新星特薛斯柏斯周一出戰美網男單，即要在面對年長11歲的英籍名將梅利，雙方苦戰至決勝盤由前者以6：4勝出，打入64強。不過，早在決勝盤開始前，特薛斯柏斯要求暫停回到更衣室，梅利留在場上等候近8分鐘，走向裁判席投訴，認為對手借去洗手間而違例向教練求教，但裁判未予理會。梅利賽後再斥責對手，否認是為輸波找藉口：「假若是我贏出，我都一樣會投訴。比賽進入白熱化階段，他卻突然離場7、8分鐘，這樣絕對會影響賽果。他是好的球手，但我不再尊重他。」

特薛斯柏斯早前出戰辛辛那提大師賽，亦曾遭對手提出同樣投訴，他昨晉級後稱：「我沒有違規，我控制不了對手的想法，若有誤會，我們直接對話才能解決問題。」

大坂直美旗開得勝

女單方面，日籍名將大坂直美於東京奧運主場失牌後，昨在美網首圈以盤數6：4及6：1輕取捷克籍對手，躋身64強。她今年6月於法國公開賽次圈，以心理健康為由退賽，如今在大滿貫復出響頭炮。