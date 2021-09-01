廠兵關窗前增兵 2.1億簽富安健洋

韋利安解約 回巢哥連泰斯

阿仙奴開季前花掉1.3億鎊（約14億港元）增兵，卻換來英超開季無入球兼三連敗，須再籌謀人腳變動圖強。「兵工廠」先與33歲韋利安「和平分手」，本與會方還有兩年合約的他亦得以相隔14年後，返回巴甲球會哥連泰斯。韋利安否認去夏因貪錢加盟阿仙奴，並為在這北倫敦球會未能取得成功而感抱歉；他上季為阿仙奴上陣37次只入1球。

此外，阿仙奴再斥資最多達2000萬鎊，買入可任中堅和右閘的富安健洋，亦是繼賓韋特及紐奴泰華利斯後，今季隊中第3名新兵後衛。富安健洋於2018年初首次踏足歐洲球壇，效力比利時球會聖圖爾登後，翌年轉會博洛尼亞，過去兩季上陣63次入3球。至於兵工廠24歲閘衛美蘭尼爾斯在社交網表達有意離隊後，被球會懲罰暫不能在一隊操練。

佐敦軒達臣續約利物浦4年

另外，效力屈福特11年的33歲鋒將迪尼，落實加盟英冠球會伯明翰，般尼則與史雲斯的威爾斯隊右閘干拿羅拔斯簽約4年，據報轉會費是250萬鎊（約2680萬港元）。至於利物浦的31歲隊長佐敦軒達臣已續約4年，是「紅軍」近期第6個簽新約球員。