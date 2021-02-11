PSG稱皇馬棄斟麥巴比 否認獲第三度報價 艦隊2.85億爭卡馬雲加

沙比薩投拜仁 萊比錫簽巴塞小將

皇家馬德里據報為簽入基利安麥巴比，先後報價1.6億歐元（約14.7億港元）和1.8億歐元（約16.6億港元），均被PSG拒絕。西班牙傳媒報道，皇馬再加碼至2億歐元求購，但《隊報》報道，PSG否認收到最新報價，並指皇馬決定放棄收購。PSG體育總監李安納度強調，皇馬開價不切實際，PSG不會以低於買入價出售麥巴比。

教練普捷天奴亦說：「我為麥巴比屬於我們感到高興，他是其中一個最優秀的球員。」麥巴比已向法國隊報到，他回應前途時稱：「我很好，很平靜。」法國隊明晨於世界盃歐洲區外圍賽D組迎戰波斯尼亞隊。皇馬據報以3100萬歐元（約2.85億港元）羅致另一法國隊新星、效力雷恩的18歲中場卡馬雲加，此子今夏屢與PSG及曼聯扯上關係。

另外，拜仁慕尼黑繼今夏簽入教練拿高斯文及後衛烏柏美卡奴後，再斥資1600萬歐元（約1.7億港元），與RB萊比錫27歲中場沙比薩簽約4年。萊比錫亦以1600萬歐元轉會費，補入巴塞隆拿18歲中場莫里巴，他去季為巴塞上陣18次入1球。