阿富汗飛人逃亡後圓夢 殘奧轉戰跳遠名列13

再有兩選手染疫 1人留宿選手村

拉蘇利與跆拳道女將胡達達迪（Zakia Khudadadi），周日從阿富汗輾轉抵達東京殘奧賽場，26歲的他因錯過主項100米跑賽事，昨早改為出戰男子T47級跳遠。組委在開賽前介紹運動員，他聽到自己的名字時，帶笑向觀眾席揮手，終以4.46米在13名選手中敬陪末席，但臨時轉項下做出個人最佳。為保護運動員心理健康，國際殘奧會已表示兩名選手全程不會受訪，主席帕森斯昨日透露曾與拉蘇利交談，但只簡單交代他的情况：「他之前曾經嘗試跳遠，但這是首次在大型賽事出戰此項，亦為能夠出賽感到非常興奮。」拉蘇利於2013年在農地誤中塔利班埋下的地雷，失去了左前臂。他的同胞胡達達迪則會在明日出戰跆拳道項目，將成該國首名殘奧女運動員，她在塔利班重掌政權後曾拍片呼籲國際救援。

另外，組委昨公布再有16名殘奧相關人士確診，包括兩名運動員，連同東京奧運，累計已有819名相關人士染疫。據報一名伊朗隊輪椅籃球代表周日確診，他此前留宿選手村。而日本隊視障柔道代表上周在選手村被電動巴士撞倒送院，組委公布同款巴士昨午復駛，並加強安全措施，包括駐守意外地點路口的交通人員由2人增至5人，加速減速時亦會由自動駕駛改為手動。