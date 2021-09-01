衛冕夢碎 梁育榮誓滾出銅牌 放下壓力鬥中國選手 雙人賽拍檔劉慧茵8強止步

港隊昨在硬地滾球個人賽三線出擊，3年前於亞殘運摘銅的女將楊曉林打頭陣，在BC2級8強面對巴西隊對手陷入苦戰，她在首局落後0：5，隨後兩局追成平手，但壓軸一局未能搶分，以5：6失落4強席位。42歲的劉慧茵緊接出戰BC4級8強，亦未能延續小組賽全勝勇態，以1：4不敵上屆獲1金1銀的斯洛伐克隊選手。衛冕的梁育榮接力出戰同級別8強，以8：0大炒另一斯洛伐克隊對手，成為港隊此項目個人賽唯一4強人馬。

太太4強賽場邊督師

這個「五朝元老」休息半天重返賽場，在太太兼教練施珊珊相伴下，轉戰泰國隊球手Pornchok Larpyen。二人在5年前的里約熱內盧殘奧4強對碰，梁育榮當時以7：4晉級再奪金，昨在這場上屆「翻版戰」首局亦以3：0先拔頭籌，但對手在次局早段出球即緊貼白球，梁育榮未能化解困局，遭對手以4：3反超前。梁育榮再於第3局失分，在壓軸一局本有機會出球致勝，但紅球未能完全撞開對方的藍球，無緣搶分之下以3：6落敗。

飛魚張可盈200混寫個人最佳

梁育榮患有先天性多發性關節彎曲，但在2004年首征殘奧即橫掃兩金，上屆相隔12年重奪個人賽金牌，可惜昨日未能衛冕，只能在香港時間今早8時半爭銅。他將要對陣與中國隊的鄭遠森，對手是2012年倫敦殘奧銀牌得主，3年前亦連奪世界冠軍及亞殘運冠軍。不過，36歲的梁育榮稱：「今仗的泰國隊對手有備而來，自己敗在太緊張，銅牌戰相信可以調整心理，為港爭回一塊銅牌。」

港隊「飛魚」昨早亦出戰SM14級200米個人混合泳初賽，張可盈在女子組以2分38.46秒刷新個人最佳，總成績排名第11，無緣決賽，完成個人首屆殘奧。隊友陳睿琳在同一組快0.76秒掂池，位列總成績第10名，今屆兼戰6項的她明日在女子100米背泳壓軸一擊。男將鄧韋樂在男子組以2分18.87秒名列14，同樣緣盡決賽，結束殘奧征途。港隊跑手任國芬今日則會轉戰女子T36級100米跑，賽前獲前輩蘇樺偉在活動上打氣的她，將力爭連續兩屆跑入決賽。