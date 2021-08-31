梁育榮闖8強續爭衛冕 雙人賽拍檔劉慧茵小組全勝 分途衝擊硬地滾球決賽

楊曉林不敗過關 何宛淇謝德樺「贏波出局」

硬地滾球項目昨上演最後一輪分組賽，早上先有42歲女將劉慧茵於BC4級，以8：1大炒斯洛伐克隊球手，連續3天在A組取勝後挾首名出線8強。她的雙人賽拍檔梁育榮下午出戰壓軸一場分組賽，雖然遭巴西隊球手以4：6反勝，在E組2勝1負，仍能藉較佳得失球差，在兩個最佳次名席位中搶得一席，齊闖8強，同級別的港將黃君恒則以2勝1負，在C組因較低得失球差而無緣晉級。港隊晚上有楊曉林出戰BC2級小組賽，她苦戰至第3局才以4：3反勝葡萄牙隊球手，挾F組三連勝姿態打入8強，BC3級的何宛淇及謝德樺各於B組及C組報捷，但同樣累積2勝1負之後「贏波出局」，何宛淇更是與爭出線勁敵得失球差相同，計算得球數目才與8強席位擦身而過。

飛魚陳睿琳200混再登場衝牌

3名晉級港將今日分途爭入4強，劉慧茵與梁育榮患有先天多發性關節彎曲，今日在BC4級亦同樣會對陣斯洛伐克隊球手，36歲的「五朝元老」梁育榮將惡鬥上屆雙人賽冠軍Michaela Balcova。雖然昨在分組賽遭反勝而無緣首名出線，但過去三奪殘奧金牌的他稱：「其實大家實力相近，分野只在臨場發揮，自己今仗敗在入局慢，但有信心在8強取勝。」他與劉慧茵若能分途躋身4強，下午便要再爭入決賽，力圖為港雙線鎖定獎牌。昨晚才鎖定8強席位的BC2級女將楊曉林，今早便要再次上場與巴西隊球手爭晉級，患有大腦麻痺的她將要力抗體能考驗，若取勝亦要在下午衝擊決賽席位。港隊「飛魚」今日亦會重返東京水上運動中心，其中上周於100米蝶泳得「梗頸四」的陳睿琳，將在女子SM14級200米個人混合泳衝牌。