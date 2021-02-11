美斯入門「地標戰」無建樹 麥巴比起孖領PSG凱旋

普帥：球會不欲麥巴比離隊

34歲的美斯月初宣布離開效力了21載的巴塞，轉投法甲豪門PSG，自上月戰畢美洲國家盃後未有正式比賽的他，隨新東家操練約兩周，昨終迎來「地標戰」，於66分鐘後備入替尼馬，雖然狀態明顯不足，但球隊藉麥巴比梅開二度，以2：0輕取蘭斯，開季4戰全勝續居首。賽後對手紛紛找美斯拍照「打卡」，蘭斯門將拉積高域更將兒子帶來與美斯合照。

美斯職業生涯首為巴塞以外球隊上陣，PSG主帥普捷天奴亦難掩興奮：「非常高興他迎來『地標戰』，這對球隊非常重要，現時他仍在尋回狀態，並漸漸與隊友建立默契，我期待接下來的國際賽期完結後，我們會看到他最好的一面。」

至於昨獲皇家馬德里最新開出2億歐元（約18.4億港元）力斟的麥巴比，昨仗雖被外界視為在PSG的告別戰，但普捷天奴表示：「他仍是PSG一員，會方已表明不欲放人，他不會去任何地方。」惟據西甲官方電視台記者的消息指，皇馬仍未放棄，加上麥巴比明夏約滿且未談續約，PSG若不想屆時人財兩失，轉會仍有望成事。