魔兵寫歷史迎C朗回巢 屠狼締作客不敗紀錄 迪基亞：是時候爭標

歐洲五大聯賽轉會窗將於當地時間明晨關閉，英超轉會窗於香港時間明晨6時結束。曼聯簽入查頓辛祖及華拉尼後再有C朗「愛回家」，關注度不比美斯加盟巴黎聖日耳門（PSG）遜色。英國天空體育及轉會新聞專家羅曼奴昨報道，現於葡萄牙里斯本的C朗已完成體測及轉會手續，合約為兩年附帶續約一年選項，並有望在轉會窗結束前公布將穿上的球衣號碼。曼聯領隊蘇斯克查確認，只待C朗辦妥簽證，便可在國際賽周後首仗、下月11日英超主場對紐卡素強勢登場。

下輪英超亮相 迎紐卡素地標

曼聯昨於聯賽作客以1：0險勝狼隊，締造連續28場英超作客最長不敗紀錄。紅魔球迷帶同C朗大型紙牌入場，比賽時一直為這名球星高歌。蘇斯克查預告，C朗在曼聯將會更多時間出任中鋒：「我在球員時代與他做隊友時，他還是個孩子，現在已是個出色男人了。球迷和球員也很興奮，這就是他的影響力，但他回來不是坐後備席，肯定會成為主力，我想他在禁區內爭取入球。」

丹尼爾占士料離隊 卡雲尼無緣國際賽

昨仗全場5次撲救、包括一次門前兩連撲「神救」的迪基亞說，C朗回歸對球迷以至球員都是夢想成真：「當感受到場內球迷氣氛，就知大家有多高興。達成作客不敗紀錄不容易，但現在是時候為冠軍而戰。」中場保羅普巴也稱，C朗會帶來經驗和能力：「他已是球會的傳奇，回來將會提升球隊至另一個水平。」昨首為曼聯上陣兼正選的中堅華拉尼，表現穩健助球隊力保不失，更助攻予小將格連活特，令對方開季3仗都有入球。曾在皇家馬德里與C朗共事的華拉尼相信，隊友可向這名球星學習。

隨着C朗加盟，曼聯前場有人滿之患，據報翼鋒丹尼爾占士或在轉會窗關閉前一刻，轉投另一英超隊列斯聯；小將阿密特迪亞路則因操練受傷休戰6周，借至荷甲的飛燕諾一事告吹。烏拉圭足總則宣布，在英超最新防疫規定，今個國際賽周不會徵召射手卡雲尼。另邊廂，今夏接連未能羅致前鋒的曼城，昨宣布與後防大將魯賓戴亞斯續長約至2027年。