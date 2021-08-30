劍擊隊力追憾負 勉港人堅持 決一劍失銅 37歲余翠怡未言退

「五朝元老」余翠怡伙拍吳舒婷及鍾婉萍，昨先於女團花劍小組賽以2勝1負次名出線，但於4強不敵中國隊跌落銅牌戰。她們晚上力戰匈牙利隊互有領先，戰畢第8局落後37：40。壓軸上場的余翠怡沉住氣，尾段不足一分鐘內連取4劍追平44：44，惜被個人賽第4名的對手刺中，以一劍飲恨，無緣連續5屆踏上殘奧頒獎台。

全職上班兼職練習 吳舒婷灑淚嘆辛苦

雖然得「梗頸四」，但港隊表現贏得掌聲，37歲的余翠怡透露曾想過放棄，慶幸堅持下來：「無論幾驚，幾想放棄，都要堅持下去，我也沒想過可以追成44：44。堅持就有無限可能，打比賽與面對其他困難一樣，放棄很容易，堅持下去很難，雖然輸了，但這是我打劍生涯值得回味的一仗。」

輪椅劍擊港隊上屆奪得2銀1銅，今屆力戰4天無緣獎牌，余翠怡過去4屆殘奧橫掃7金3銀1銅，今屆因疫情缺席國際賽一年半，重返賽場即是殘奧最高舞台。她表示仍有進步空間，依舊享受團隊互相扶持的感覺，又套用「牛下女車神」李慧詩東奧後的說話，認為運動員沒有年齡限制，暫時未有考慮掛劍，會於回港隔離期間仔細思考前路。

兼職打劍的吳舒婷賽後則一度灑淚，承認備戰過程太辛苦，需要冷靜再謀下一步：「（星期）一、三、五全職返工，二、四全天訓練，真的有點累了，很需要休息，現在仍未知下一步如何。」與兩名隊友一個擁抱，她正式結束東京殘奧征途，鍾婉萍則表示仍渴望進步，返港隔離後盼盡快練習改善。

女飛魚陳睿琳100蛙初賽止步

而港隊「飛魚」陳睿琳昨轉戰女子SB14級100米蛙泳，在初賽游出1分25.02秒位列11名，無緣晉級。前天為港奪銅的智障乒乓球女將王婷莛，昨午則與教練陳栩返抵香港，陳栩表示17歲的徒弟仍有進步空間，將努力挑戰世界頂尖行列。