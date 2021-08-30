孫興慜領熱刺三連勝 占士手球「食全餐」 10人車仔守和紅軍

卡尼留隊後首英超掛帥未建功

卡尼上周初確認留效熱刺，其後在歐協聯附加賽上陣，今仗對屈福特亦保留正選；客軍則有前日加盟的中場穆沙施素高倒戈，上半場防守基本滴水不漏，但孫興慜一次左路罰球無人解圍彈地直入，在42分鐘領先。主隊下半場有迪利阿里及盧卡斯莫拉攻門斜出，贏1：0升上榜首。而車路士昨晨作客利物浦，列斯占士在22分鐘開出角球，助攻夏維斯笠頂破網，但完半場前防守利物浦角球時，列斯占士以右上臂擋出沙迪奧文尼的混戰施射。球證安東尼泰萊經視像裁判（VAR）提醒後，觀看重播不足數秒便決定向占士出示紅牌，並判12碼給主隊。穆罕默德沙拿操刀中鵠，但紅軍易邊後狂攻下未反勝。

蘇馬落實3.2億投韋斯咸

杜曹稱讚麾下在這場爭標「6分波」保住不敗，但他說：「我不會說紅牌判決是錯，但絕不同意球證做法，他只看了手球一刻，我們看到是皮球先彈中（占士的）大腿，再中手部時落在自然位置。」兩軍各得1分後同落後熱刺兩分，是役各有尼高路簡迪及羅拔圖法明奴傷出。車路士亦以2980萬鎊（約3.2億港元），將中堅葛特蘇馬售予鄰會韋斯咸。