孫興慜領熱刺三連勝 占士手球「食全餐」 10人車仔守和紅軍

【明報專訊】熱刺射手哈利卡尼擺脫轉會爭議，昨晚在今季英超首次正選，但未有入球，反是其拍檔孫興慜上半場罰球半傳半射建功，助球隊主場以1：0擊敗「升班馬」屈福特，成為唯一開季3戰全勝之師，獨佔榜首。車路士則因守將列斯占士白界前手球「食全餐」，半場10人應戰下，作客險守利物浦後各一言和。
卡尼留隊後首英超掛帥未建功
卡尼上周初確認留效熱刺，其後在歐協聯附加賽上陣，今仗對屈福特亦保留正選；客軍則有前日加盟的中場穆沙施素高倒戈，上半場防守基本滴水不漏，但孫興慜一次左路罰球無人解圍彈地直入，在42分鐘領先。主隊下半場有迪利阿里及盧卡斯莫拉攻門斜出，贏1：0升上榜首。而車路士昨晨作客利物浦，列斯占士在22分鐘開出角球，助攻夏維斯笠頂破網，但完半場前防守利物浦角球時，列斯占士以右上臂擋出沙迪奧文尼的混戰施射。球證安東尼泰萊經視像裁判（VAR）提醒後，觀看重播不足數秒便決定向占士出示紅牌，並判12碼給主隊。穆罕默德沙拿操刀中鵠，但紅軍易邊後狂攻下未反勝。
蘇馬落實3.2億投韋斯咸
杜曹稱讚麾下在這場爭標「6分波」保住不敗，但他說：「我不會說紅牌判決是錯，但絕不同意球證做法，他只看了手球一刻，我們看到是皮球先彈中（占士的）大腿，再中手部時落在自然位置。」兩軍各得1分後同落後熱刺兩分，是役各有尼高路簡迪及羅拔圖法明奴傷出。車路士亦以2980萬鎊（約3.2億港元），將中堅葛特蘇馬售予鄰會韋斯咸。