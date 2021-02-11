C朗周薪410萬 成英超打工皇帝 祖雲「後C朗時代」爆冷負升班馬

英國《每日郵報》報道，C朗返回曼聯的年薪減至2000萬鎊（約2.1億港元），平均周薪38.5萬鎊，遠不及在祖雲達斯時的50萬鎊（約536萬港元），但仍趕過周薪37.5萬鎊的隊友迪基亞，成為英超最高薪球員。曼聯上周五同意簽入C朗，他昨在里斯本做體測，若過關便可第二度加盟，並傳出翼鋒丹尼爾占士日內勢被外借，右閘達洛治則將轉會多蒙特。

英超官網列C朗卡雲尼同為7號仔

打比郡領隊朗尼日前敦促C朗勿轉投死敵曼城，昨為這昔日曼聯隊友回巢而雀躍：「我相信C朗將對格連活特及拉舒福特等年輕球員起積極作用，亦能為曼聯帶來高昂戰意。」名宿如堅尼和史高斯亦歡迎C朗回歸，里奧費迪南暗示卡雲尼宜割愛，將7號球衣讓予C朗。而昨日的英超賽會官方網頁中，竟展示C朗與卡雲尼同是曼聯7號球員。此外，在上周五傳出C朗返回曼聯後，「紅魔」售票系統一度「大塞車」，會方向球迷道歉。

艾歷尼促團結勿再想C朗 傳祖雲借堅恩回巢填補

失去C朗的祖雲達斯昨晨續戰意甲，被安玻里鋒將李安納度文古素一箭定江山，爆大冷主場以0：1落敗，亦是客軍21年來首勝「斑馬兵」。回巢執教祖雲的艾歷尼說：「C朗效力這球隊3年取得不少入球，是出類拔萃的球員，可是我們由現在開始不能再想他了。球隊需要的是團結一致，這將有利我們未來打拼。」37歲隊長基亞連尼賽後慨嘆「表現得不像一支球隊」，其34歲中路拍檔邦路斯則表示「昨天（上周五）之後，這不再是祖雲達斯」，疑暗示落敗是C朗離開的結果。

意甲兩戰只得1分的祖雲，正急覓前鋒填補C朗空缺，據報有望借用愛華頓的摩斯堅恩。這名21歲意大利籍前鋒是祖雲青訓產品，前年投「拖肥」，去季被借至巴黎聖日耳門，昨已現身都靈機場。

另外，拉素昨甫開賽4分鐘雖被客軍史柏斯亞前鋒丹尼爾華迪藉破門，但射手恩莫比尼其後獨取3球，加上隊友中場菲臘安達臣、後衛希沙積及路爾斯阿拔圖先後於下半場建功，以6：1反勝及取得兩連捷。

（轉會消息）