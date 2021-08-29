【明報專訊】巴黎聖日耳門（PSG）本月初免費簽下與巴塞隆拿約滿自由身的美斯後，這名阿根廷隊球星據報將在球隊明晨作客蘭斯的法甲聯賽正式登場演「地標戰」。惟外界原本預期他將與尼馬及基利安麥巴比合組的「MNM」組合，或只能在此役「限定上演」，皆因麥巴比正獲皇家馬德里力斟，或趕及在月底轉會窗結束前轉投「銀河艦隊」。
蘭斯vs.巴黎聖日耳門 now638台、有線615/655台 明晨02：45直播
美斯月初意外地離開效力了21年的巴塞，轉投法甲豪門PSG，跟操多時的他據報在明晨首次為新東家披甲，與是役復出的昔日戰友尼馬故劍重逢，再於前線合作衝鋒陷陣，惟另一拍檔麥巴比則據報是役勢成他在PSG的告別戰，皆因這名22歲法國隊球星正獲皇馬力斟，據報該會最新開出1.8億歐元（約16.5億港元）求購，由於麥巴比明夏約滿，加上有離心下，料PSG為免屆時人財兩失，或在今夏轉會窗僅餘不足3日下「割愛」。
安察洛堤未否認斟介 卡斯米路續約4年
皇馬主帥「肥安」安察洛堤昨在記者會亦未有否認有關傳聞，僅表示：「我只專注在眼前的比賽及現有的球員，有關轉會由會方去處理，我不便去評論。」但他亦不諱言對球隊的野心感高興，稱「陣容實力加強，對全隊上下都有利」。而皇馬昨則落實與中場卡斯米路續約至2025年。
PSG出價斟羅拔仔 或明夏購夏蘭特
隨着麥巴比轉會甚囂塵上，據報PSG已積極尋找替代人選，其中「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基的經理人昨向ESPN證實已收到PSG的報價，但未透露成事機會及價錢，由於其與拜仁慕尼黑仍有兩年合約，加上已年屆33歲，料非PSG首選。而與尼馬分屬好友的24歲愛華頓鋒將李察利臣，雖然同樣已獲PSG出價，但「拖肥」主帥賓尼迪斯昨已表明對方「99.99%會留隊」。至於21歲新星艾寧夏蘭特與多蒙特的合約列明，明夏起會有買斷條款生效，屆時各隊可以1億歐元（約9.2億港元）買斷費搶人，料PSG或留待明夏才向其出手。