美斯勢演入門「地標戰」 皇馬關窗前續斟麥巴比 征蘭斯或成告別戰

蘭斯vs.巴黎聖日耳門 now638台、有線615/655台 明晨02：45直播

美斯月初意外地離開效力了21年的巴塞，轉投法甲豪門PSG，跟操多時的他據報在明晨首次為新東家披甲，與是役復出的昔日戰友尼馬故劍重逢，再於前線合作衝鋒陷陣，惟另一拍檔麥巴比則據報是役勢成他在PSG的告別戰，皆因這名22歲法國隊球星正獲皇馬力斟，據報該會最新開出1.8億歐元（約16.5億港元）求購，由於麥巴比明夏約滿，加上有離心下，料PSG為免屆時人財兩失，或在今夏轉會窗僅餘不足3日下「割愛」。

安察洛堤未否認斟介 卡斯米路續約4年

皇馬主帥「肥安」安察洛堤昨在記者會亦未有否認有關傳聞，僅表示：「我只專注在眼前的比賽及現有的球員，有關轉會由會方去處理，我不便去評論。」但他亦不諱言對球隊的野心感高興，稱「陣容實力加強，對全隊上下都有利」。而皇馬昨則落實與中場卡斯米路續約至2025年。

PSG出價斟羅拔仔 或明夏購夏蘭特

隨着麥巴比轉會甚囂塵上，據報PSG已積極尋找替代人選，其中「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基的經理人昨向ESPN證實已收到PSG的報價，但未透露成事機會及價錢，由於其與拜仁慕尼黑仍有兩年合約，加上已年屆33歲，料非PSG首選。而與尼馬分屬好友的24歲愛華頓鋒將李察利臣，雖然同樣已獲PSG出價，但「拖肥」主帥賓尼迪斯昨已表明對方「99.99%會留隊」。至於21歲新星艾寧夏蘭特與多蒙特的合約列明，明夏起會有買斷條款生效，屆時各隊可以1億歐元（約9.2億港元）買斷費搶人，料PSG或留待明夏才向其出手。