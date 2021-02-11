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2021年8月29日星期日
恩師隊友造就C朗再成魔 費格遜般費游說居功 或9‧11主場首亮相
廠兵作客吞曼城5蛋 三戰全敗兼零入球寫歷史
國米開季兩連捷 哥利亞登場起孖隊史第5人
韋斯塔本F1比利時站排頭位 羅素壓黑帝居次
體壇快訊：基斯坦臣續約車路士4年
SUN周日體育直播賽事
美斯勢演入門「地標戰」 皇馬關窗前續斟麥巴比 征蘭斯或成告別戰
東奧取佳績 謝影雪押後退役
何詩蓓ISL奪兩金領軍登頂
港足球教練組協會 冀成溝通橋樑凝聚業界
SUN周日體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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恩師隊友造就C朗再成魔 費格遜般費游說居功 或9‧11主場首亮相
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