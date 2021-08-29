體壇快訊：基斯坦臣續約車路士4年

夏蘭特建功領多蒙特絕殺

多蒙特昨於德甲憑中場祖迪比寧咸助攻基奧雲尼雷拿，之後射入個人今季首入球，加上射手艾寧夏蘭特完場前補時的入球，主場以3：2絕殺兩度扳平的賀芬咸。賽前受傷的中場安利簡恩證實需養傷數周。開季兩戰全勝的禾夫斯堡，今晚在主場硬撼RB萊比錫。

巴塞迎基達菲缺兩中堅

巴塞隆拿今晚西甲迎戰基達菲，在一對中堅碧基及艾利加西亞，上仗分別傷出及領紅停賽下，勢以朗奴阿拿奧祖及基文迪朗格勒扼守中路；中場柏迪亦休假缺陣。衛冕的馬德里體育會則明晨迎戰維拉利爾。至於馬略卡及華倫西亞昨分途勝出，同樣開季3戰取7分。

24軍周六三人男籃賽爭霸

「Red Bull Half Court三人籃球賽」昨在九龍灣決出最後9個男子組決賽日席位。24支球隊將本周六在屯門H.A.N.D.S籃球場爭奪男子組冠軍及2萬元獎金。女子組12隊則已直入決賽日賽事，賽會確認上屆冠軍RBHK不會尋求衛冕，成員今屆代表不同球隊參賽。