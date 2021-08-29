廠兵作客吞曼城5蛋 三戰全敗兼零入球寫歷史

開季英超頭兩仗分別吞兩蛋後，阿仙奴於日前的聯賽盃次圈作客大勝英冠的西布朗，昨仗重返英超作客惡鬥「藍月」，球隊由日前病癒的隊長奧巴美揚掛帥，由皇家馬德里買斷的中場奧迪加特亦任正選，惟開賽僅7分鐘便失守，被主隊中場根度簡近門頂入先開紀錄。5分鐘後，曼城藉一次罰球攻勢，由前鋒費蘭托利斯拉開比數。20分鐘阿仙奴中場伊美路維取得球隊是役唯一攻門，藉曼城門將艾達臣摩拉斯的失誤，在門前截得對方皮球，但皮球反彈後僅柱邊出界，未能扳回一城。

全場僅1攻門 阿迪達下台壓力增

其後阿仙奴形勢急轉直下，中場格列沙加在35分鐘一次攔截後被判紅牌逐離場，令球隊需在餘下時間10人應戰，至43分鐘被加比爾捷西斯拉開成3：0完半場。換邊後「兵工廠」未有起色之餘，更被對手中場洛迪卡斯簡迪及費蘭托利斯分別於53及84分鐘各建一功，終以0：5不敵曼城，開季3戰全敗，零入球兼失掉9球，打破隊史英超最差開季成績，亦是67年來首次聯賽開季三戰全敗。

面臨下台壓力的阿仙奴主帥阿迪達，賽後難掩失望之情，承認球隊有很多不足。至於曼城主帥哥迪奧拿則力撐這名昔日助手，認為兵工廠應續予對方時間。

諾域治不敵李城 普基極刑開齋

另外，「升班馬」諾域治昨以1：2僅負李斯特城，雖與榜尾阿仙奴同樣開季三連敗，但前鋒迪姆普基射入的12碼助球隊今季「開齋」，以得球較佳力壓對方排尾二，亦令英超今季只餘阿仙奴及今晚出戰的狼隊暫仍入球「捧蛋」。