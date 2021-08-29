恩師隊友造就C朗再成魔 費格遜般費游說居功 或9‧11主場首亮相

狼隊vs.曼聯 now621台 晚上23：30直播

C朗離隊傳聞過去一周開始甚囂塵上，一度盛傳下站是今夏一直尋覓前鋒的曼城，更曾指雙方已談妥個人條款。不過當祖雲達斯主帥艾歷尼前晚落實C朗不會留隊後，5小時內事情隨即峰迴路轉，曼聯最終火速宣布C朗回巢，變化之快不少球迷也難以置信。

轉會費2.1億 周薪512萬冠絕英超

綜合多間歐洲傳媒報道，C朗恩師兼曼聯名帥費格遜、以至一眾曼聯前隊友及現役球員都有參與游說，同時曼城不願為這名36歲球星支付轉會費，令紅魔得以從同市宿敵「截糊」。美國《The Athletic》報道，當傳出C朗同意加盟曼城的消息後，曼聯的美籍班主格拉沙家族立即「拍板」要從曼城「截糊」，報道指曼聯近日起與C朗的經理人佐治文迪斯接洽，同時費格遜和名宿里奧費迪南等人都相繼游說，其中費格遜的致電，顯然令C朗「棄城回魔」的主意中舉足輕重；轉會新聞著名記者羅曼奴報道，曼聯中場主力般奴費南迪斯整晚亦有推動其葡萄牙隊前輩「回家」，當曼聯「官宣」後，般奴隨即在社交網笑稱自己是「Agent Bruno」。

另外，在曼聯官宣前兩小時，《BBC》表示曼城已放棄羅致C朗。據報「藍月」不願為C朗支付轉會費，亦不欲以前鋒加比爾捷西斯作交換籌碼，但祖雲傾向取得轉會費以減輕財政負擔下，結果很快跟曼聯達成協議。

據報C朗回巢曼聯的轉會費，僅1500萬歐元加800萬歐元浮動條款，總值2300萬歐元（約2.1億港元），惟兩年合約年薪高達2500萬歐元，雖較他在祖雲時年薪 3100萬歐元為低，周薪仍屬英超頂薪的48萬鎊（約512萬港元）。而當曼聯宣布C朗回家後，球會股價（美：MANU）即日一度升幅多達11%，收市亦升逾5%。

今季勢無緣披7號 料效美斯選出道號碼

曼聯球迷最關心的，是C朗回來後能否重披其標誌性的7號球衣。現時紅魔7號主人為卡雲尼，英超規定球季開鑼後，除非相關球員離隊，或獲賽會特別批准，否則球員不能更換號碼，而報道稱曼聯100%會留住這名34歲烏拉圭隊射手，故C朗再入「魔」首季或要穿上7號以外球衣。按紅魔目前懸空號碼，英媒估計C朗或仿效宿敵美斯在巴黎聖日耳門般，披上出道時的號碼，即是他在士砵亭所穿的28號。

至於C朗何時歸隊，據報他現於里斯本將接受體測，肯定無緣曼聯今晚英超作客狼隊一戰，而之後就是國際賽周，他會隨葡萄牙隊出戰3場國際賽後，最快下月8日回到曼徹斯特，只要不需隔離，便有機會在下月11日英超主場對紐卡素，上演其第二次效力曼聯的處子戰。而曼聯新加盟的中堅華拉尼，則有望在今晚正選兼首次上陣。