英超四強分立 利車戰具指標作用 盧卡古解杜曹戰術難題 紅軍祖達任中鋒信得過

利物浦vs.車路士 now611/621台 明晨00：30直播

一直弄成好像反車的樣子，其實針對對象僅油王一個，把球隊視為玩物、把教練球員視為工具商品。單講盧卡古，當初長年淪為人球，如今才重金回購，便盡顯老闆組軍零planning的以本傷人心態手法。當然若從戰術角度，盧卡古無疑乃good buy，糅合了基奧特的柱躉作用（雖然肯定沒有十足）與譚美阿巴謙的移動力，一下子解決不少取捨上的難題；按理華拿與夏維斯亦可復任最擅長的第二前鋒，只是如何分配上陣時間，特別是活用功能範圍相對較窄的華拿，則要考考杜曹的功力。

盧卡古糅合兩舊將作用

中前場上陣分配考杜曹功力

必須重申，對杜曹本身全無不滿，反之讚賞有加，改打防反乃明智務實之舉，重建防守系統的成效亦有眼見。多了盧卡古，不僅在於提升陣地戰的強攻板斧，更重要為從後場組織推進的破壓迫選項增加，配合夏維斯與美臣蒙特愈趨機動地或墮後或牽扯，跳出了去季單憑兩名中場串連的困局，上輪阿仙奴便被玩個慘慘豬。然而論到高位壓迫，高普的利物浦認了第二，恐怕無人敢認第一，此所以柏高才估計今仗將成良好指標。

利物浦上季因華基爾雲迪積克重傷而牽一髮動全身，失去的不止一個穩健中堅及死球進攻得分點，還有長傳轉邊破壓迫打空位的能力，以及讓中前場更放膽反搶的信心效率。疫下莫財的紅軍去蕪存菁，唯一新援干拿迪因VVD復出而未用得着，惟也非一成不變，例如祖達試任中鋒，即使顯然未太習慣，依然接連數糊，何况至少逼搶的執行力總信得過。可是紅軍人腳始終在四強中算最薄弱，至於最雄厚那隊嘛，曼聯，點睇？

有時候真納悶，以紅魔的軍容，怎可能一個盃也欠奉。係呀，又係蘇生呀。說蘇斯克查冇料又不然，說有料卻更不具說服力。簡言之，乃贏了戰役輸了戰爭，總可間歇做齣好戲，譬如年初率先採取向車仔中場雙核施壓之法，幾乎使杜曹教車曾嘗敗績。姑且放長雙眼等開竅，暫列為紅魔其中一個X-factor。另一個乃普巴。老實說，由於英超轉會窗恢復跟外圍，現階段展望形勢比過去兩年更難，最起碼圍繞巴黎聖日耳門的音樂椅，令普巴或會回歸故里，C朗則重返曼市，去曼城或曼聯卻是徹頭徹尾兩回事。

哥帥謀後年離隊礙軍心

儘管曼城未至於沒中鋒便死得，但有中鋒的協同效應絕對可觀；社區盾及聯賽首仗之敗，可歸咎陣容不整及戰術錯配，惟實際演出不太差，初步觀感跟車仔不相伯仲，略比雙紅可靠。不過話說藍月買基亞利殊也好，打算招攬C朗也好，都不太符合哥迪奧拿的風格，感覺就是稍稍太多上腳、太個人主義。固然柏高永遠不會低估哥帥，惟然後又看到他計劃後年完約離隊，唔……軍心好緊要，衰嘢講少啲，今天早場夠贏阿仙奴就得。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高