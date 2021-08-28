曼聯深夜證實簽C朗 12年後回巢

原很大機會加盟曼城 一天內峰迴路轉

這名五度贏得金球獎的36歲球星，於2003至2009年在曼聯6季共上陣292場入118球。曼聯表示，「球會所有人都歡迎C朗回到曼徹斯特」。

C朗昨早返回祖雲達斯訓練營向隊友告別，回巢執教的艾歷尼說：「他上周未有離意，但日前告訴我無意再上陣。故此，他未列入周六意甲迎戰安玻里的大軍內。事情總在變化，這就是生活。祖雲達斯仍存在，這是最重要的。我們感謝他對球會的貢獻，以及作為年輕球員的模範。」

曼聯主帥蘇斯克查及打比郡領隊朗尼，早前均不認同昔日「紅魔」隊友C朗加盟曼城。《曼徹斯特晚報》則報道，在費格遜介入後，曼聯已與C朗接觸，並傳言他若在里斯本通過體測，便有望續前緣簽約兩年。他於2003年由士砵亭轉會曼聯，2009年投皇家馬德里。

藍月歐聯列A組遇PSG

佐真奴膺UEFA年度最佳

另外，C朗回巢曼聯，無緣在昨日抽籤的歐聯分組賽，在A組隨曼城重遇PSG新兵美斯。美斯的母會巴塞隆拿亦會與曼聯分途上演「復仇戰」，巴塞在前屆歐聯8強以2：8慘負拜仁慕尼黑，現於E組再次碰頭；曼聯於上屆歐霸決戰維拉利爾戰至互射12碼飲恨，兩軍如今在F組將重演上季歐霸決賽「翻版」。至於上季歐聯各大獎項，冠軍車路士成大贏家，中場佐真奴費路和杜曹，分別榮獲年度最佳球員及教練。

歐霸抽籤方面，C組的李斯特城料需與拿玻里爭奪首名，否則若以次名出線，便需與歐聯分組賽第3名球隊爭入16強。H組韋斯咸的對手相對較弱，直接出線機會應比李城為高。