何詩蓓破短池50自亞洲紀錄

再衝200自世界紀錄

23歲的何詩蓓本月4日返抵香港，出席多個分享會後，周日便飛往意大利那不勒斯轉戰ISL首站。這項職業短池賽事已是第3季上演，盡攬施約唐、賴路夫等奧運冠軍級人馬，前者亦與何詩蓓同樣代表Energy Standard泳隊。雖然才剛結束東奧征途，但這名港將從長池轉到短池賽，即在首站賽事展示勇態，先於女子4×100米自由泳接力領軍奪銀，在首棒做出51.79秒，與自己保持的短池100米自由泳紀錄亦只相差0.85秒。

何詩蓓緊接出戰女子50米自由泳，再游出23.75秒獲得銅牌，較個人保持近兩年的香港紀錄快0.34秒，更將亞洲紀錄推前0.2秒，舊紀錄由日本隊飛魚池江璃花子以及中國隊的朱夢惠共同保持。她壓軸出戰400米自由泳，亦游出4分01.50秒奪銀，一天3仗為泳隊賺得22.5分，排在男女合計的最佳泳手榜第3位。

何詩蓓在橫跨近半年的ISL賽季還有重要任務，陪伴她出征東奧的前密歇根大學教練Rick Bishop，曾表示看好徒弟在ISL打破短池200米自由泳世界紀錄。她自去年11月的上季ISL分站，一直以1分51.11秒保持史上第二快時間，將在未來數站賽事追逐0.63秒的差距。