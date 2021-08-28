王婷莛女乒闖4強 鎖定港隊第一牌 今鬥前世界冠軍爭入決賽 輪椅劍隊梗頸四放眼個人賽

港隊昨在東京殘奧展開第3天賽事，前天勇挫衛冕球手的「新丁」王婷莛，乘勇續戰TT11級女單小組賽。她面對年長7歲的東道主球手古川佳奈美，先落後兩局下，以11：9追成局數1：2，惟最終再輸一局8：11，以局數1：3敗陣。不過，這名港隊新星仍以2勝1負，挾B組次名打入4強，在不設銅牌賽下穩袋獎牌。上屆奪銅的師姐吳玫薈出戰A組，則在領先兩局下被扳平，決勝局再以7：11失利，以局數2：3慘負波蘭隊球手，累積1勝2負無緣晉級。

世界排名第4的王婷莛將於香港時間今早10時，與50歲的俄羅斯奧委會球手Elena Prokofeva爭入決賽。對方在分組賽向吳玫薈「派蛋」，球齡逾30年，2018年更以媽媽級球手身分贏得世界冠軍。王婷莛自9歲起接觸乒乓球，經驗雖不及對方，但5年前出戰世界夏季特殊奧林匹克運動會，橫掃3金一戰成名。港乒對上一次在殘奧獲得乒乓金牌，已數到2012年倫敦殘奧的黃家汶，視之為偶像的王婷莛今早若闖關，下午將在決賽追趕師姐成就。

余翠怡領軍女重銅牌戰失利

至於過去屬獎牌大戶的香港輪椅劍擊隊，昨在女子重劍團體賽續以余翠怡領銜，伙拍同屬A級的吳舒婷及B級劍手鍾婉萍，先於小組賽以1勝1負次名出線，惟她們在4強以22：45敗予烏克蘭隊，銅牌戰再遇小組賽對手俄羅斯殘奧會，未能改寫結局再輸34：45，以第4名畢業。港隊上屆在此項奪銀，但B級劍手陳蕊莊已掛劍，加上疫情拖累久疏戰陣，今屆實力與狀態受到影響。她們將收拾心情，今日在女子花劍個人賽再次衝牌。「五朝元老」余翠怡歷來奪得7金3銀1銅，其中一面銀牌正是來自5年前的A級花劍個人賽。

鄧韋樂陳睿琳200自初賽止步

而49歲射箭「新丁」危家銓昨首於殘奧登場，在複合弓公開組個人賽排名賽以667環，在36個射手中以30名躋身64強，今日與伊拉克隊爭晉級。「飛魚」鄧韋樂昨早出戰男子S14級200米自由泳，則在初賽游出1分59.77秒名列第10，其1分56.32秒的殘奧紀錄，下午再被英國隊泳手打破，並以1分52.40秒刷新世界紀錄。陳睿琳在同一項目女子組，則以2分20.37秒排名第9，僅僅錯過決賽席位。二人今與許家俊及張可盈轉戰新項目，在男女混合S14級4x100米自由泳衝牌。