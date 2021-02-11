哥迪奧拿擬2023年出城 傳246萬周薪斟C朗 盼約滿後掌國家隊

50歲的哥迪奧拿將於2022/23年球季結束後約滿曼城，他昨日接受一間金融服務公司訪問時稱：「領軍曼城7年後，我想是時候休息一下，評估未來的發展方向，向其他教練學習。我會喜歡執教一支國家隊，不論是南美抑或歐洲球隊，我希望得到世界盃、歐洲或美洲國家盃的帶兵經驗。」

曼城不欲付2.7億轉會費

哥帥於2008年開始頂級球會教練生涯，先後帶領巴塞隆拿、拜仁慕尼黑和曼城各三度揚威聯賽，卻只曾率領巴塞在2009和2011年在歐聯封王，上季帶領曼城晉級決賽不敵車路士功虧一簣。

曼城羅致哈利卡尼觸礁後，哥帥目下最要緊工作應是另覓中鋒，在祖雲達斯周薪達30萬鎊（約321萬港元）的C朗盛傳已成為下個目標。據報曼城不欲向祖雲達斯支付轉會費約2500萬鎊（約2.7億港元），因而向與「斑馬兵」尚有1年合約的C朗，開出周薪23萬鎊和兩年合約的條件，而其經理人佐治文迪斯已赴都靈，料與C朗商討轉會有關。他於2009年由曼聯轉會皇家馬德里後，曾在2013和2015年拒絕轉會曼城。據報祖雲已準備進入「後C朗時代」，取代人選是PSG的莫路伊卡迪、愛華頓的摩斯堅恩或皇馬的盧卡祖域等。

迪布尼無緣迎廠兵 世盃外同缺陣

另外，比利時隊教練馬天尼斯表示，曼城中場奇雲迪布尼因足踝痛楚，無緣周六於英超迎戰阿仙奴，並將避戰下月3場世界盃外圍賽。至於續留熱刺的卡尼則傳言將獲加周薪10萬鎊至40萬鎊（約428萬港元），有望趕過迪布尼及曼聯門將迪基亞，成為英超最高薪球員。此外，「紅魔」中場麥湯米尼因做鼠蹊手術，將無法代表蘇格蘭隊出席未來3場世盃外，或有機會在9月11日迎戰紐卡素的英超復出。車路士中堅葛特蘇馬則接近轉會韋斯咸，令「藍戰士」收購西維爾守將祖利斯古迪即將成事。

（轉會消息）