足總落實組青年軍 港超維持8隊

冀持續3年參戰 增5超齡球員名額

今季港超預定下月18日開鑼，縱有愉園及天水圍飛馬退出，但繼上季港甲冠軍港會決定升班後，譚秋朗昨表示，董事會一致通過籌辦第8支港超隊，陣容約23至24人，以U23球員為主，並容許5名23歲以上球員加入 ，將於下周與港超各隊開會討論後，再公布隊名等詳情：「這既能幫助失業的23歲以上球員，他們的經驗亦可協助小將成長。組軍初衷是培育青年球員，球隊每場會限3名23歲以上球員上陣。」他強調，這支青年新軍不會只參賽一季，而是可持續發展：「未來3年會繼續有，但日後若有球隊升班、令港超有一定隊數，屆時會再判斷如何處理這支球隊。」此外，疫情影響球市下，譚秋朗確定未來2至3季港超暫無降班制。

晉峰願借球員組軍 孫銘謙投東方

不過，傑志會長伍健日前提及，續有菁英盃情况下，各港超隊難以借出有實力的小將，而這支新球隊只得5個超齡名額，未足以接收23歲以上失業球員。而會加入這球隊的港足U23集訓成員，有傳只得仍未落班的謝家榮及黎培基等人。晉峰總教練何信賢透露，可借出兩名U23球員馬文政及龐焯熙，以及25歲後衛何浚皓，但需經足總挑選。

另外，東方龍獅落實簽入21歲港足前鋒孫銘謙，他在原效力的飛馬退出後，早前隨東方跟操並在友賽入球。