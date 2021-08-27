劍后余翠怡忘失利 團體賽再衝牌 個人賽8強負銀牌得主 續爭佳績推廣殘疾運動

港隊昨於東京殘奧次天賽事繼續力求開齋，女隊「三劍客」早上分途出戰小組賽，過去4屆累積7金3銀1銅的「五朝元老」余翠怡，先在女子A級重劍個人賽豪取3勝1負，挾小組次名出線16強，再以15：10輕鬆刺走烏克蘭隊劍手。不過，她緊接轉戰中國隊老對手榮靜，合演上屆A級花劍個人賽的決賽翻版，最終以11：15飲恨，未能為5年前屈居亞軍復仇。上屆獨攬3金的榮靜最終不敵匈牙利隊劍手，為中國隊奪得銀牌。同一級別的隊友吳舒婷早上於分組賽，以2勝2負驚險出線，但在16強以12：15敗予另一匈牙利隊對手出局。出戰B級賽的港隊女將鍾婉萍則僅獲1勝，戰畢6場分組賽後無緣淘汰賽。

隊友吳舒婷鍾婉萍出局 今合體爭晉級

輪椅劍擊港隊雖然失落首個衝牌機會，但3名女將今日「合體」出戰女子重劍團體賽，仍有望為港開齋。余翠怡童年時患上骨癌，化療後傷口發炎，因而要切除左腳小腿。她自2001年起首為港隊披甲，至今已20年，上屆在殘奧包攬兩銀，但近一年因疫下難以出征。她在賽前多次表示，今屆殘奧在港首設直播，亦為能穿上與健全港將同款的制服興奮，增添重返大賽的動力，可惜昨日在個人賽首擊失利：「小組賽開局時狀態其實不錯，但8強時未能打出戰術部署，心態有點患得患失。輸了當然失望，特別是今屆設直播，很希望晉級到較後階段，讓更多港人看到我們比賽，認識殘奧。現在會收拾心情準備團體賽，希望香港市民繼續支持港隊。」

女乒新丁王婷莛勇挫上屆冠軍

而乒乓球隊女將王婷莛及吳玫薈，昨早續戰TT11級單打次輪小組賽，17歲的殘奧「新丁」王婷莛面對年長21歲的烏克蘭隊球手，爆冷以局數3：1擊敗這名尋求衛冕的強手，在B組兩戰兩勝，今日若再挫東道主日本隊對手，即可挾首名打入4強。上屆奪銅的吳玫薈則在A組以局數0：3，敗予2018年獲世界冠軍的50歲俄羅斯殘奧會球手，小組累積1勝1負之下，今日壓軸一擊爭出線。