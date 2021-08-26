體壇快訊：藍斯勢傷退世盃外

賓菲加闖歐聯分組賽

3支球隊昨透過歐聯附加賽躋身分組賽32強。葡超的賓菲加作客荷甲的燕豪芬，半場10人應戰下，有門楣擋走以色列隊敵鋒艾蘭沙維3碼近射，險守首回合2：1勝果。瑞士超冠軍年青人兩回合計以6：4淘汰匈牙利的費倫斯華路士；瑞典超盟主馬模則以總比數3：2贏保加利亞的盧多格德斯。

洛格歷環西炒車失冠

力爭環西單車賽三連霸的斯洛文尼亞名將洛格歷，昨在第10站一度領先主車群40秒，但一次下坡過彎失控滑倒，被數名勁敵追回，再一同落後逃脫主集團，以11分鐘優勢衝線。此站由澳洲籍的米高史托拿奪冠，第5衝線的挪威車手基斯甸伊京從洛格歷手上搶去總成績領先席位。

細威腳傷未癒棄戰美網

前世界一姐莎蓮娜威廉絲昨公布，因為腳傷康復進度未如預期，退出下周展開的美國網球公開賽。「細威」在6月尾溫布頓錦標賽首圈滑倒，拉傷大腿退賽，至今仍未復出，無緣美網意味她最快要到明年澳洲公開賽，才有望以40歲高齡爭取個人第24項大滿貫冠軍。

公鹿主帥續約3年

密爾沃基公鹿上月相隔半世紀再奪NBA總冠軍，昨公布與2018年起擔任主教練的貝頓賀沙續約，ESPN報道新合約為期3年。52歲的貝頓賀沙上季助公鹿取常規賽東岸第3，季後賽兩圈均曾落後兩場，終反勝布魯克林籃網及鳳凰城太陽。