皇馬15億難斟麥巴比 PSG索價18.2億 明夏恐人財兩失

皇馬近年已多次傳出渴望簽下麥巴比，最終在昨晨首次報價1.6億歐元，法國傳媒起初稱PSG將文件打回頭，但亦有消息稱這支法甲豪門僅傾向拒絕，未正式聯絡皇馬。麥巴比在2017年以1.8億歐元由摩納哥加盟PSG，明年將約滿，有傳他不下6次拒絕PSG的續約要求，希望積極推動轉會，近日更在一個訪問中暗踩法甲：「法甲不是現時世上最佳聯賽，但我作為標誌性球員，有責任推動聯賽發展。」PSG體育總監李安納度昨公開嫌皇馬出手低，被問到麥巴比曾否要求離開時則表示：「皇馬都出價了，不是很清楚了嗎？如果他想離開，我們不會阻止，但一定要符合我們認為合適的價錢，現在我們還未收到新一次報價。」

傳麥巴比六度拒續約

事件後續未知發展如何，因為據報雙方估算相當分歧，傳PSG或「吊高來賣」，覺得皇馬近兩年未有額外增兵，但出售球員套現逾1.5億歐元，有能力提高對麥巴比的出價至2億歐元左右，甚至打破尼馬於2017年加盟時創下的2.22億歐元世界紀錄。成事的話，麥巴比母會摩納哥亦會獲兩成轉會費分紅。惟皇馬亦可考慮明年免轉會費搶人，西班牙傳媒認為今次出價，更可能是會長皮里斯兌現競選承諾的舉動，反是PSG面臨人財兩失的局面。電視台Eurosport則報道，皇馬願提高報價至1.8億歐元，但也不會達到PSG要求的水平。「銀河艦隊」昨另與中場費達歷高華維迪續約6年，據報違約金高達10億歐元；後備門將盧連則第2次感染新冠病毒。

C朗拒入門 操練受傷早退

麥巴比的轉會牽連甚廣，意大利傳媒報道，PSG有意斟介C朗取而代之，與美斯及尼馬合組夢幻鋒線。惟C朗據報對此毫無興趣，經理人文迪斯更傳接洽英超的曼城作引薦，但「斑馬軍」要求一筆數千萬歐元轉會費是交易障礙。祖雲隨隊記者則報道C朗昨日操練時，一次與隊友阿歷士辛度爭波後，因右上臂感不適而早退，傷勢未明。球會前主席基利則再批評上任管理層在3年前以1億歐元簽下C朗是失誤，形容這名葡萄牙隊隊長應「早走早著」。