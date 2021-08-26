丹恩續約傑志至2023年 金東進首掌帥不變應萬變

傑志由助教兼韓國名宿金東進任暫代主教練半季，今季兩名新兵均來自愉園，分別為出身曼聯青訓、上季入選港超最佳陣容的英籍中場查理史葛，以及小將潘沛軒，約滿離隊的有鞠盈智、巴拉克及史雲斯頓等。伍健確認外援悉數留隊，上月底40歲生日的「黑山伊巴」丹恩奴域的合約由明年2月延長至2023年6月，至少可為傑志征戰多兩季港超及下屆亞冠分組賽：「他上季短時間內貢獻不少入球，證明仍踢得，球會有信心他續有好表現。」丹恩奴域上周五抵港，預計下月初完成隔離歸隊復操。金東進近日主持操練，39歲的他首做一隊主教練，視為新挑戰：「我在傑志5年，了解球會、球員和踢法，只需維持現有的發展方向。」

伍健：港超青年新軍難助失業兵

香港足球總會今早召開特別會議，討論新季港超隊數，對於以U23球員組港超第8隊，伍健認為建議有缺陷，未能助23歲以上的失業兵落班：「各隊要保留多名青年球員參加菁英盃，難以借出小將，新球隊只簽小將亦救不到23歲以上的失業球員。我們已向足總反映，不止一隊高層都有這看法。」