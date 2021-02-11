初賽破殘奧紀錄 港將陳睿琳梗頸四 100蝶僅差0.15秒失牌 乒乓雙姝爭入4強

手握亞洲紀錄的陳睿琳肩負港隊首個獎牌希望，昨早於東京殘奧女子S14級100米蝶泳亦有個好開始，先以1分07.20秒打破殘奧紀錄，位列小組首名，隊友張可盈亦做出1分10.68秒，刷新個人最佳時間（PB）。雖然代表俄羅斯殘奧會的Valeriia Shabalina，在第2組初賽將殘奧紀錄推前至1分05.37秒，但兩名港將仍齊齊以總成績第3及第8位出線。陳睿琳短休半天再戰決賽，雖游出較初賽快的1分06.65秒，相較自己保持的亞洲紀錄亦僅慢0.20秒，但仍以0.15秒之差不敵澳洲隊泳手，位列第4名，大熱失落獎牌，Valeriia Shabalina則以1分03.59秒打破世界紀錄奪金，另一港將張可盈以1分11.29秒名列第8。

鄧韋樂明轉戰200自爭衛冕

陳睿琳與張可盈所屬的S14級別，代表泳手患有智力障礙，前者年幼隨兄長參與暑期游泳班，就讀特殊學校時入選泳隊，習泳4年多便於2018年出戰亞殘運奪金，可惜因疫情逾一年未能參戰國際賽，這次首征殘奧狀態未及對手。而同屬此級別的鄧韋樂昨亦出戰男子100米蝶泳，但在初賽以1分02.53秒敬陪末席，僅以總成績18名完賽。這名上屆港隊首金得主明日以殘奧紀錄保持者身分，在男子S14級200米自由泳尋求衛冕，陳睿琳亦會轉戰此項女子組初賽。

新丁王婷莛反勝響頭炮

港隊昨日尚有乒乓球女將王婷莛及吳玫薈登場，17歲的殘奧「新丁」王婷莛在TT11級單打B組，面對法國隊球手一度領先局數2：1，第4局落後5：10之際頂住壓力，戰至「刁時」以12：10反勝響頭炮。上屆奪銅的師姐吳玫薈在A組亦以局數3：1，擊敗東道主日本隊球手；二人今日續在小組賽分途對陣俄羅斯奧委會及烏克蘭隊對手，若再贏一仗即可鎖定4強席位。