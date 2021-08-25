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2021年8月25日星期三
23將展殘奧征途 港隊盼市民續撐 許家俊任國芬持區旗亮相開幕禮 聖火疫下東京重燃
飛魚陳睿琳初亮相 衝亞洲紀錄爭首金
隔離備戰全運談單車情 李慧詩：將慢慢退下來
吳諾弘放眼巴黎奧運 冀3年內闖世界前16
「鎚仔幫」大勝李城登頂 安東尼奧起孖膺隊史神射手
高比拜仁43歲冥壽 遺孀雲妮莎：永遠愛你
麥巴比拒續長約去向成疑 PSG或簽李察利臣取代
體壇快訊：戴巴拿近兩年首入選阿根廷隊
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【明報專訊】（請看附圖）
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