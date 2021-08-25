「鎚仔幫」大勝李城登頂 安東尼奧起孖膺隊史神射手

舉個人肖像紙牌慶祝創紀錄

韋斯咸先憑柏保路科奴斯開紀錄，李城於完半場前有艾約斯佩雷斯粗野攔截領紅被逐。季初大勇的安東尼奧繼上場取得一入球兩個助攻，昨仗下半場先助攻再在完場前連入兩球，助韋斯咸大勝及以較多入球，力壓同分及同得失球差的車路士及利物浦升榜首。

安東尼奧開季兩場入3球，累積49球超越名宿迪肯尼奧的47球，成英超史上入球最多的韋斯咸球員。今季改穿9號球衣的他賽後在場邊高舉自己肖像的大型紙牌「多謝自己」，他稱希望模仿電影《Dirty Dancing》經典一幕，並稱今季目標要入20球挑戰英超金靴。

廠兵英聯盃爭勝 沙加續約3年

另外，阿仙奴明晨於英格蘭聯賽盃次圈作客今季降至英冠的西布朗，球會證實拿卡錫迪確診後已康復，聯同新兵馬田奧迪加特可今仗候命。開季兩連敗的兵工廠斥資羅致5名新兵後，以及昨跟中場格列沙加續約至2024年，將清洗不受重用的球員，據報盧卡斯托拉拿將借至費倫天拿，韋利安及哥拉辛拿斯分別獲哥連泰斯及費倫巴治斟介。