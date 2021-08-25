23將展殘奧征途 港隊盼市民續撐 許家俊任國芬持區旗亮相開幕禮 聖火疫下東京重燃

港台電視32台 早上08：35直播

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東京殘奧與東京奧運一樣，為宣揚男女平等，各代表團可派一男一女持旗手領軍進場，港隊最終選定「殘奧新丁」許家俊與短跑「飛人」任國芬，昨晚以持旗手身分帶領射箭隊的危家銓，以及十數名教練及職員一同亮相。周六出戰接力賽的許家俊表示能夠入選港隊，更獲選為持旗手是人生大事，希望外界支持每個港隊成員；將兼戰T36級100米及200米跑的任國芬亦稱：「很榮幸能在大型運動會擔任持旗手，希望香港市民可以透過電視支持香港隊。」

坐騎腳傷 曾靝賜無奈退賽

港隊原本派出24名運動員，但香港馬術總會昨公布，團隊獸醫馮國棟周日檢查馬匹，曾靝賜坐騎「Cethegus M」不幸被診斷為跛足，為保護馬匹與騎手，曾靝賜與「Cethegus M」決定退賽，只能放眼2024年轉戰巴黎。隨着這對拍檔無緣殘奧，港隊無法出戰盛裝舞步團隊賽，亦只餘謝佩婷及鍾美娟續戰個人賽，該會表示香港賽馬會與運動心理學家Anna Waters正全力支援曾靝賜。」

港隊23將8大項衝牌

12天賽事於香港時間今早8時展開，首金將在伊豆單車館上演的場地單車賽誕生；港隊餘下23名戰將則會在8個大項衝牌，力求突破5年前於里約熱內盧奪得的2金2銀2銅佳績，香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會總幹事林俊英出發前表示，港隊受疫情影響無法出戰國際賽逾年，盼運動員放鬆心情應戰，以健全港將於東奧取得1金2銀3銅為目標。大部分港將上周四起分批抵達東京，抵埗後埋首適應賽場及訓練，羽毛球隊及智障級別田徑代表則在周六及下周一啟程。

東京奧運自8月8日閉幕後，疫情依舊是東京殘奧的最大難題，東京都昨再新增4220宗確診個案，連同一名殘奧運動員在內，與這項大賽相關的個案單日有10宗。日皇德仁昨在開幕禮前與國際殘奧會主席帕森斯會面，向對方說期望疫情不會成為運動員的障礙：「我希望由你們與各方制訂的防疫措施，能夠讓運動員在健康的情况下盡力應戰。」