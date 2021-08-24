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2021年8月24日星期二
東京殘奧今開幕 港隊24人出征衝獎牌
廠兵慘敗創118年劣績吞車路士兩蛋續食白果 盧卡古再「地標」首建功
沙基利勢1億投里昂 AC米蘭擬先借後買貝拿度施華
祖雲遭逼和 C朗拒正選去向未明
雲尼斯奧斯起孖 皇馬保不敗
巴迪薩維利夫首稱霸辛辛那堤賽
體壇快訊：拜仁主場開齋 甘美治續約
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【明報專訊】（請看附圖）
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東京殘奧今開幕 港隊24人出征衝獎牌
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