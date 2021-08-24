祖雲遭逼和 C朗拒正選去向未明

祖雲達斯在主帥艾歷尼回巢領軍下展開新季首擊，開賽3分鐘有保羅戴巴拿先拔頭籌，隊友古達度在23分鐘再下一城。然而門將施捷斯尼在換邊後犯錯致球隊被判罰12碼，主隊憑羅拔圖佩雷拉操刀追成1：2。而施捷斯尼更於83分鐘因解圍失誤被對手搶走皮球射入空門，被對手追平2：2，是役於59分鐘入替的C朗，在補時階段「食詐糊」，最終祖雲痛失兩分。

據報C朗是役是主動要求擔任後備，隨即再引來離隊傳聞。艾歷尼指C朗「狀態良好沒有不適，場上表現亦稱職」。副主席兼名宿尼維特亦稱C朗擔任後備是經雙方同意，但轉會記者羅曼奴引述消息人士，稱C朗已正式要求離隊，但球會仍未獲報價。

摩連奴領羅馬響頭炮 新兵阿巴謙獻兩助攻

至於羅馬由新帥摩連奴執教的新季首仗迎戰費倫天拿，雖有中場尼高路辛尼奧路被逐，仍憑新援譚美阿巴謙交出兩記助攻，以3：1擊敗「紫百合」。同由新帥史巴列堤領軍的拿玻里，有射手域陀奧森漢領紅被逐，但憑恩斯治尼及艾利夫艾馬斯各建一功，以2：0挫作客的「升班馬」威尼斯。博洛尼亞則有奧地利隊新兵阿拿奧杜域破網，主場以3：2險勝另一新軍沙蘭力坦拿。