廠兵慘敗創118年劣績吞車路士兩蛋續食白果 盧卡古再「地標」首建功

車路士此役以回巢的盧卡古掛帥，伙拍夏維斯及美臣蒙特攻堅，首戰吞「升班馬」賓福特兩蛋的阿仙奴，則由加比爾馬天尼利任箭頭，染疫後康復的奧巴美揚先列後備。15分鐘，中路入楔的盧卡古力壓阿仙奴後衛柏保路馬尼後，接應列斯占士右路傳中射入。35分鐘，蒙特禁區頂斜傳右路的列斯占士射入，並最終以淨勝兩球，賽後兩連捷，與利物浦、白禮頓及熱刺同得6分領前。

杜曹：無人願意與盧卡古交手

盧卡古2011至14年間是車路士球員，但其間曾外借至西布朗及愛華頓，故各項賽事共只為「藍戰士」上陣15次無入球，故此賽後坦言終為車路士一隊開齋而十分激動，這名比利時隊中鋒說：「這對我來說是最好的入球，在入球前的組織力很好。我們控制戰局，本來可入得更多。我們必須繼續有這樣的表現。」領隊杜曹則說：「我肯定無人願意與盧卡古交手。他給予球隊一直以來缺少的東西。他是車路士球迷，他希望在這裏夢想成真。」

讚麾下拒投降 阿迪達遭廠迷促下台

阿仙奴主帥阿迪達賽後承認，此役有9名一隊球員無法披甲，包括賽前確診新冠病毒的新兵中堅賓韋特，而是役下半場更有馬天尼利及左閘基蘭泰亞尼傷出，但阿迪達拒絕投降：「我們的球員在逆境下表現出勇氣，嘗試獻出最佳。我不願看見球員沮喪的樣子，因這對球隊毫無幫助。」可是在他駕車離開球場時，被「兵工廠」球迷包圍，其間有人高呼「請離開這間球會」。

讚好舊東家打敗己隊 韋利安捱批

此外，今季未上陣的阿仙奴翼鋒韋利安，在舊東家車路士於Instagram展示的勝利中「讚好」，被憤怒的兵工廠球迷要求終止他餘下的兩年合約。

另外，車路士26歲中堅葛特蘇馬不獲領隊杜曹重用，近季已不斷有離隊傳聞的他，據報近日獲韋斯咸垂青，有意斥資2600萬鎊（約2.8億港元）收購，若然成事，將有助車路士買入心頭好的西維爾守將祖利斯古迪。

（英超消息）