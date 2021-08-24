東京殘奧今開幕 港隊24人出征衝獎牌

延期一年舉行的東京殘疾人奧運會香港時間今晚7時揭幕，港隊代表團今屆共有24名運動員出征，其中一半為「新丁」，但同時亦有上屆奪牌功臣助陣，包括「五朝元老」的輪椅劍擊女將余翠怡，她過去4屆賽事個人包攬7金3銀1銅，加上硬地滾球的梁育榮、何宛淇；泳手鄧韋樂、許家俊；以及羽毛球好手陳浩源、朱文佳，均為今屆港隊爭牌熱門。

港隊代表團今屆共64人出征東京殘奧，當中包括24名運動員分別參與輪椅劍擊、射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及今屆新增設的羽毛球項目，其中女子跑手任國芬及男子泳將許家俊將代表港隊擔任開幕禮持旗手。上屆港隊在里約熱內盧殘奧共取得2金2銀2銅，而由1972年首次參賽起計，港隊已累積取得40金37銀49銅。

至於已連續4屆獎牌榜居首的中國隊，今屆代表團共437人出征，包括251名運動員，而東道主日本隊則派出歷來最多的255名運動員參戰。

日疫情嚴峻 增13殘奧相關病例

不過，日本疫情持續嚴峻，東京都昨日新增2447宗新冠病毒確診個案，其中有13名與殘奧相關人員確診，其中1人是外國運動員，目前殘奧相關個案累計151宗。東京都知事小池百合子昨與國際殘奧委會（IPC）主席帕森斯舉行會談，表明將確保運動員及相關人員遵守防疫措施。