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2021年8月23日星期一
鄧謝配下月復操 冀返世界前十 約戰兩人氣男團未輕敵 勉港將獲佳績可自肥
負傷圓奧運夢 劉慕裳續為世界賽準備
殘奧相關染疫個案倍增 IPC主席信隔離泡泡保安全
帕奎奧復出戰落敗 暗示淡出擂台選菲總統
馬偉澄Superball世界賽摘銅 港花式足球界首人
FIFPro：與多國政府研助女足撤離阿富汗
體壇快訊：蔡龍德率軍闖三人賽決賽
電視精選
普巴獻助攻 曼聯逼和「聖人」 阿里入極刑領熱刺兩連捷 卡尼逾2年首後備上陣
巴塞言和失分 碧基傷出加西亞領紅
兩新兵亮眼 國米衛冕首擊大勝
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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