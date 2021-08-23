體壇快訊：蔡龍德率軍闖三人賽決賽

拉查諾喪母退出兩盃賽

女單世界排名第6的泰國隊羽毛球名將拉查諾，上周經歷母親因心臟病發，親自參與急救不果，昨再傳出父親因確診新冠病毒送院。其教練昨去信泰國羽毛球總會，表示徒弟將退出蘇迪曼盃及優霸盃。拉查諾近日在社交網發布多個與亡母的相處片段，不少球迷留言致哀。

湯遜締女子百米第2快紀錄

牙買加「百米女飛人」艾蓮湯遜（Elaine Thompson-Herah），自本月初於東京奧運連奪3金後，昨轉戰鑽石聯賽尤金站，輕鬆於女子100米以10.54秒的史上第二快時間封后，較美籍名宿姬菲芙（Florence Griffith-Joyner）於1988年的世界紀錄只慢0.05秒。

紅軍名宿麥達莫患失智症

英超球會利物浦昨公布，69歲名宿麥達莫患上早期路易氏體失智症。這名在貝利出道、曾效力紐卡素的英格蘭籍中場，於1974年加盟出生地球會利物浦，8年間上陣329場入81球，助「紅軍」五奪頂級聯賽冠軍及3次贏得歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）。