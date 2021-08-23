帕奎奧復出戰落敗 暗示淡出擂台選菲總統

激戰12回合 未能奪走WBA金腰帶

坐擁8個級別世界拳王美譽的帕奎奧，昨於美國拉斯維加斯重返擂台，但原定對手艾路史賓斯（Errol Spence Jr.）昨因傷退賽，令這名菲律賓拳王改戰比自己年輕7歲的烏加斯（Yordenis Ugas）。雙方激戰12個回合，最終烏加斯以115：113、116：112、116：112，一致判定取勝保住金腰帶。帕奎奧多次吃下重拳，賽後承認體力不繼，雙腳累得似不屬於自己，累積62勝8敗2和的他亦拒承諾再戰擂台：「我只想休息與放鬆，之後再決定會否退役，但可以肯定的是，未來或不會再見到帕奎奧出戰拳賽。」

帕奎奧去年被前教練Freddie Roach爆料正考慮退役，最終在昨早復出，但現任菲律賓參議員的他被問及參選總統的傳聞時稱：「我會在下月宣布（是否參選），這比拳擊更困難，但我很想幫助人民。」菲律賓總統大選明年舉行，著名拳擊推廣人Bob Arum去年亦透露，帕奎奧曾表示有意參選。