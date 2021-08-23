鄧謝配下月復操 冀返世界前十 約戰兩人氣男團未輕敵 勉港將獲佳績可自肥

鄧謝配早前戰畢東奧回港隔離期間，謝影雪在網上邀請偶像MIRROR切磋，最終獲安排昨午在旺角麥花臣場館顯身手，為電視台新節目記者會上同場加映羽毛球賽。他們以11：2大勝「車輪戰」上場的8名MIRROR及ERROR代表，鄧俊文一球殺向MIRROR成員柳應廷（Jer），引來拍檔阿雪作狀踢向他，爆發「內訌」。阿雪笑言是報仇，幸好鄧俊文扣殺未打中人，更稱「殺中了我會拿球殺返他」。

謝影雪稱退役後或為興趣打排球

這對港將未如之前下戰書時表示會以右手應戰，鄧俊文謙稱：「我們不敢太輕敵，他們有幾個真係識打，所以不敢用右手，費事獻醜。」二人在活動上也獲藝人兼排球前港青代表鄧麗欣（Stephy）教授排球技術，阿雪稱中學時為羽毛球而放棄排球，在香港體育學院訓練以外也會打排球玩樂，未來退役後或考慮為興趣加入排球隊，稱很享受一班人齊擊掌的感覺。

港隊代表團成員回港後，連日獲邀出席公開活動，謝影雪稱雖仍在適應突如其來的關注，但未對此感疲累，正如今次與偶像打球，正好放鬆奧運繃緊的心情。人氣亦為她帶來球迷專頁，記錄比賽以外的事，她認為這對運動發展都是好事：「小朋友會見到，做運動員這條路不止打波，會有精彩的經歷，例如打得好是有機會『自肥』，哈哈，希望給他們這種動力。」

10月征世巡賽 備戰年底世界賽

羽毛球港隊要到10月才再戰世巡賽分站，為年底的世界賽寓賽於操。鄧俊文表示現時訓練量只有七成，因此仍可遷就訓練時間出席活動，但下月中開始便會完全投入訓練，會時刻提醒自己盡全職運動員本分，目標是重返世界排名前10；鄧謝配在2018年6月曾升上世界第2，但隨着傷患影響表現而排名下滑，在奧運神勇打入4強後暫排第11位。

（港將消息）