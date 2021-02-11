體壇快訊：NBA新季各隊恢復82場

希臘違規遭WADA暫停會籍

世界反運動禁藥機構（WADA）昨宣布，暫停對位於雅典的希臘反興奮劑實驗室的會籍認可，原因是該實驗室未有遵守WADA頒布的規則。由於缺乏投資和機構支持，該實驗室於2019 年10月已首次被暫停會籍6個月，其暫停期現已延長至12個月。

帕奎奧復出戰改鬥烏加斯

現任菲律賓參議員的42歲殿堂級拳王帕奎奧，相隔兩年重返擂台，惟昨日過磅時，對手臨時換人，原先對手WBC及IBF沉量級拳王艾路史賓斯（Errol Spence Jr.），因眼睛傷患需開刀，對手換成了35歲WBA沉量級拳王烏加斯（Yordenis Ugas），雙方今早於美國拉斯維加斯的T-Mobile體育場交戰。

特林普牛一敗陣失世界第一

英國桌球公開賽昨演32強，亦適逢英籍名將特林普32歲生日，但他以局數2：3不敵世界排名49的施利沙出局，兩年來首次讓出世界第一寶座，被早前於次圈出局的同胞施比取代一哥地位。