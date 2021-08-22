曾因傷見15醫生 何詩蓓勉堅持追夢 港將玩轉主題公園 杜凱琹引金句挑戰李靜

鄧謝配「踩過界」戰巨型乒乓

港隊昨在海洋公園繼續公開活動，銅牌得主李皓晴、杜凱琹、蘇慧音，以及兩名教練陳江華、李靜、男將黃鎮廷及何鈞傑出席，羽毛球隊有混雙4強人馬鄧俊文與謝影雪、泳手黃筠陶、譚凱琳、賽艇代表洪詠甄、帆船女將洛雅怡及三項鐵人男將奧斯卡均有到場。乒羽代表在開始前先上台分享，謝影雪亦「踩過界」試玩巨型乒乓。乒乓女隊教練李靜於東奧期間，大讚蘇慧音「膽生毛」打出超水準，杜凱琹昨在台上分享時，笑言想邀請李靜一同玩機動遊戲，看看教練「有冇膽生毛」，引來全場笑聲。他們之後一同玩過山車，遇到市民要求合照時亦來者不拒。

東奧兩銀得主何詩蓓則到聖瑪加利大堂出席分享會，與包括父母在內過百人分享奮鬥歷程。大學時主修心理學的她，應對小朋友提問盡現耐心，有女孩問及游背泳時如何避免撞頭，引來全場笑聲，她仍認真答道：「我細個都一定有撞過，而且背泳是我最弱的泳式，我都有少少貼士，下次游背泳時留意旗幟，細心數由看到旗幟到掂牆要划多少下手，再下次就不會撞到的了。」

何詩蓓今赴意戰新季游泳聯賽

何詩蓓於2018年飽受腳傷困擾棄戰亞運，席上有舞者表示因傷無法如常練習，與考入理想舞團的夢漸行漸遠，她亦以自身經歷勉勵對方：「我曾因傷看過15個醫生，美國的、香港的都有，現在訓練踢腳不能多過1000米。大家可以嘗試接受這些不如意，像我當時要與教練研究改變訓練模式，最重要的是一定要堅持。」何詩蓓今赴意大利參戰新季國際游泳聯賽（ISL），教練Rick Bishop預言徒弟有力打破世界紀錄，她表示會全力以赴，但不會被此框架限制自己。

港將今續出席公開活動，其中杜凱琹、李皓晴和同樣奪銅的空手道女將劉慕裳亮相服裝贊助商歡迎儀式。