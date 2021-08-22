紅軍兩蛋贈般尼 高普證沙拿展續約談判 勢成隊史最高薪

周薪或加至265萬

沙拿在3年前加盟首季即膺英超神射手，並簽下5年長約，再助球隊連奪歐聯及英超冠軍。隨着合約履行逾半，一直傳他有意接受新挑戰，但高普在今仗賽前表示：「只餘兩年（合約），你能想像有這些討論。有決定的時候，便會跟大家公布。」高普更明言有參與決策，而網站Goal.com稱利物浦提出的新合約會去到2025年，周薪由20萬鎊提升25萬鎊（約265萬港元），成為紅軍隊史最高薪球員。

曼城主場大捷 新兵基亞利殊開齋

利物浦昨仗因法賓奴泰華利斯繼父突然過身而缺陣，有18歲青年軍哈維艾利諾首度於英超正選，上半場差點助攻沙拿入球，但沙拿卻越位在先。紅軍最終憑迪亞高祖達及沙迪奧文尼各建一功贏2：0。鄰會愛華頓則作客遭列斯聯逼和2：2，與悶和水晶宮的升班馬賓福特同得4分。

首輪不敵熱刺的曼城，對諾域治續缺中場奇雲迪布尼，但仍有5個變動，多次由加比爾捷西斯右路發難，3次傳中先後令對方門將告魯爾擺烏龍、讓基亞利殊膝部撞入空門，以及由後備入替的史達寧建功。傳被「藍月」以6000萬鎊（約6.36億港元）掛牌出售的中堅拿樸迪，亦把握罕有正選機會，下半場接應角球射入球隊第3球；馬列斯則在末段埋齋。